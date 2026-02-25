Mercadona invierte 1.000 millones para mejorar salarios y condiciones laborales de su plantilla

Mercadona destinará 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de sus más de 112.000 trabajadores, según ha informado la compañía. La inversión se orienta principalmente a incrementos salariales y a medidas que refuercen la estabilidad y calidad del empleo en toda la red de supermercados.

La empresa destaca que esta política retributiva busca reconocer el esfuerzo de la plantilla y proteger su capacidad económica en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida. Mercadona subraya que mantiene su apuesta por ofrecer salarios por encima del mínimo sectorial y ligados a la productividad.

Mejoras en jornada y conciliación

Además de los aspectos salariales, la inversión incluye avances en la organización de la jornada laboral, con el objetivo de favorecer la conciliación y la eficiencia operativa. La compañía enmarca estas medidas dentro de su modelo laboral, que considera a los trabajadores un pilar estratégico para garantizar la calidad del servicio y la sostenibilidad del negocio a largo plazo.