Luis Tosar defiende una gala de los Goya abierta a la realidad internacional y social

25 Feb 2026 por Redacción Irispress

El actor Luis Tosar, que presentará la 40ª edición de los Premios Goya junto a la cantante y actriz Rigoberta Bandini, ha asegurado que en la ceremonia habrá **“libertad absoluta” para abordar asuntos como la situación en Gaza, la guerra en Ucrania o cuestiones vinculadas al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, y que sería extraño obviarlo en un acto de alcance público.

Tosar defendió que sería “muy incoherente” celebrar una gala centrada únicamente en el cine sin reflejar lo que ocurre en el mundo, subrayando que la industria audiovisual suele ser un espejo de la realidad social y política. Por su parte, Bandini ha señalado que no es incompatible celebrar el cine español y, al mismo tiempo, permitir espacios de reivindicación que conecten con la actualidad.

Gala 2026 entre celebración y reflexión

Los presentadores anticipan una ceremonia con música, comedia y momentos emotivos, en la que se espera que algunos galardonados aprovechen la visibilidad para subir al escenario con mensajes de carácter social o político. La Academia de Cine ha establecido además un límite de tiempo para los discursos de agradecimiento, buscando un equilibrio entre el protocolo televisivo y la posibilidad de expresión de los profesionales.