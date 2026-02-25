Los obispos anuncian la visita del Papa León XIV a España del 6 al 12 de junio

25 Feb 2026 por Redacción Irispress

La Conferencia Episcopal Española ha confirmado que el Papa León XIV realizará una visita oficial a España entre el 6 y el 12 de junio, según han señalado varios obispos tras recibir la comunicación correspondiente. El viaje tendrá carácter pastoral e institucional y se enmarca en la agenda internacional del Pontífice para este año.

Aunque todavía no se han detallado todas las etapas del recorrido, desde la Iglesia española se indica que la visita incluirá actos religiosos y encuentros con representantes eclesiásticos y sociales, con especial atención a cuestiones pastorales y al papel de la Iglesia en la sociedad actual.

Expectación y preparación del viaje

La confirmación ha generado una gran expectación tanto en el ámbito eclesial como institucional, ya que será la primera visita del Papa León XIV a España. En los próximos días se espera que el Vaticano concrete el programa oficial, las ciudades que formarán parte del itinerario y los principales mensajes que articularán un viaje considerado de alto valor simbólico y pastoral.