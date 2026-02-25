Portada >> Cultura >> La Real Fábrica de Tapices recupera una pieza histórica vinculada a la Virgen Dolorosa de Gijón
La Real Fábrica de Tapices recupera una pieza histórica vinculada a la Virgen Dolorosa de Gijón
25 Feb 2026 por Redacción Irispress
La Real Fábrica de Tapices ha culminado la restauración de un manto de la Virgen Dolorosa de Gijón, una pieza de alto valor histórico y artístico que fue donada por Isabel de Borbón, conocida popularmente como ‘La Chata’. La intervención ha permitido recuperar el estado original del textil, respetando los materiales, técnicas y acabados propios de la época.
El proceso de restauración ha incluido labores de limpieza, consolidación de fibras y estabilización del tejido, con el objetivo de frenar su deterioro y garantizar su conservación a largo plazo. Los especialistas han trabajado bajo criterios de mínima intervención y reversibilidad, habituales en la conservación del patrimonio histórico.
Puesta en valor del patrimonio textil Con esta actuación, la Real Fábrica de Tapices refuerza su papel como referente en la conservación del patrimonio textil español, poniendo en valor una pieza ligada tanto a la devoción religiosa como a la historia institucional del país. El manto restaurado volverá a formar parte del ajuar de la imagen, contribuyendo a preservar la memoria cultural y artística asociada a la Virgen Dolorosa de Gijón.