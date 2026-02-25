La CIA difunde pautas para contactar con posibles informantes en Irán en un contexto de máxima tensión regional
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) ha publicado instrucciones dirigidas a posibles informantes en Irán, en un momento marcado por el aumento de las tensiones en Oriente Próximo. Las directrices, difundidas a través de canales abiertos, explican de forma general cómo establecer contacto de manera segura con la agencia, evitando riesgos personales y de seguridad.
La publicación de este tipo de mensajes no es habitual y se interpreta como un indicio del interés estratégico de Estados Unidos en reforzar su capacidad de información sobre la situación interna iraní. El contexto regional, con conflictos abiertos y una creciente inestabilidad, añade relevancia a esta iniciativa.
Reacciones y lectura política
Desde Teherán no se ha producido por el momento una respuesta oficial, aunque este tipo de acciones suelen ser consideradas por las autoridades iraníes como injerencias en asuntos internos. Analistas señalan que el movimiento de la CIA tiene también una dimensión disuasoria y simbólica, al hacer visible su actividad en un escenario de rivalidad política, militar y diplomática cada vez más intensa en la región.