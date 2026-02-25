Febrero se cierra con tiempo anómalo: calor en el Mediterráneo, calima y lluvias en el noroeste

El mes de febrero se despide con temperaturas inusualmente altas para la época, con valores de hasta 25 grados en zonas del Mediterráneo, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Este episodio de calor anómalo contrasta con la climatología habitual del final del invierno y se extiende a buena parte del este y sur peninsular.

Además, la situación atmosférica favorece la llegada de calima, especialmente en el sureste y áreas del Mediterráneo, lo que puede provocar reducción de la visibilidad y un empeoramiento de la calidad del aire, con posibles efectos en personas sensibles.

Lluvias en el noroeste y contraste meteorológico

Frente a este escenario cálido, el noroeste peninsular registra lluvias persistentes, asociadas a la entrada de frentes atlánticos que afectan principalmente a Galicia y zonas próximas. Este marcado contraste meteorológico pone de relieve la variabilidad del tiempo en el tramo final del mes, con condiciones muy diferentes según la región.