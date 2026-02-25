El desembolso en pensiones marca un nuevo máximo en febrero

El gasto en pensiones contributivas alcanzó en febrero los 14.272 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% interanual, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cifra marca un nuevo récord mensual, impulsado principalmente por la revalorización de las pensiones conforme al IPC y por el aumento del número de pensionistas.

La nómina mensual refleja el peso creciente de las pensiones de jubilación, que concentran la mayor parte del gasto, seguidas de las de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. El importe medio de las prestaciones continúa al alza, en línea con la evolución de las nuevas altas.

Presión sobre el sistema y perspectivas

El aumento sostenido del gasto vuelve a situar el debate sobre la sostenibilidad del sistema en el centro de la agenda económica. Desde el Gobierno se subraya que el crecimiento del empleo y de las cotizaciones está permitiendo absorber el incremento, mientras que los expertos apuntan a la necesidad de seguir ajustando ingresos y gastos para afrontar el impacto del envejecimiento de la población en los próximos años.