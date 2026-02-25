Detenidos tres menores por una presunta agresión sexual a una compañera en un instituto de Valencia

La Policía ha detenido a tres menores de edad acusados de una presunta agresión sexual a una compañera de instituto en València. Los hechos se encuentran bajo investigación y se están instruyendo las diligencias correspondientes conforme a la legislación específica de protección del menor, que garantiza la confidencialidad del proceso.

Según fuentes cercanas al caso, la actuación policial se inició tras la denuncia presentada y la activación de los protocolos educativos y judiciales habituales en este tipo de situaciones. La víctima está recibiendo atención especializada y apoyo psicológico.

Ámbito educativo y respuesta institucional

El centro educativo ha puesto en marcha las medidas de acompañamiento y prevención previstas, en coordinación con las autoridades y los servicios sociales. Desde las administraciones se recuerda la importancia de denunciar cualquier indicio de violencia sexual y de reforzar la educación afectivo-sexual y los mecanismos de protección en el entorno escolar, especialmente cuando hay menores implicados.