Zelenski advierte de una escalada global y acusa a Putin de haber iniciado una guerra de alcance mundial

23 Feb 2026 por Redacción Irispress

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que el mandatario ruso, Vladímir Putin, “ya ha empezado” lo que considera una Tercera Guerra Mundial, en referencia a la dimensión internacional que, a su juicio, ha adquirido la invasión rusa de Ucrania. Zelenski realizó estas declaraciones en el marco del conflicto, subrayando la implicación indirecta de múltiples países y el impacto global de la guerra en la seguridad, la economía y la estabilidad internacional.

El líder ucraniano sostuvo que Rusia no solo combate en territorio ucraniano, sino que está desestabilizando el orden internacional mediante la presión energética, la desinformación y las amenazas militares, lo que, según afirmó, trasciende un conflicto regional. En este contexto, volvió a reclamar un mayor respaldo militar y político de los aliados occidentales.

Reacciones y contexto internacional

Las palabras de Zelenski se producen en un momento de alta tensión geopolítica, con la guerra de Ucrania entrando en una fase prolongada y con efectos directos sobre la OTAN, la Unión Europea y otros actores globales. Aunque no existe una declaración formal de guerra a escala mundial, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto ante el riesgo de una mayor escalada.