Un incendio en una residencia de mayores de Badajoz obliga a atender a 40 personas

23 Feb 2026 por Redacción Irispress

Un total de 40 personas han sido atendidas tras declararse un incendio en una residencia de mayores de Badajoz, según han informado los servicios de emergencia. El suceso ha provocado una rápida movilización de bomberos, sanitarios y fuerzas de seguridad, que actuaron para controlar el fuego y garantizar la seguridad de los residentes y del personal del centro.

La mayoría de los afectados fueron atendidos in situ por inhalación leve de humo y crisis de ansiedad, sin que, por el momento, se haya informado de heridos graves. Algunos residentes tuvieron que ser evacuados de forma preventiva a zonas seguras del edificio o a dependencias próximas mientras se realizaban las labores de ventilación y extinción.

Investigación sobre el origen del fuego

Una vez controlado el incendio, los equipos técnicos iniciaron la investigación para determinar el origen del fuego, mientras la residencia evalúa los daños materiales ocasionados. Las autoridades han destacado la rápida actuación de los servicios de emergencia y del personal del centro, que permitió evitar consecuencias más graves en una instalación especialmente sensible.