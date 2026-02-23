Propuesta de ocio: CaixaForum Madrid presenta In-Edit On Tour, un viaje por el documental musical como reflejo de nuestro tiempo

23 Feb 2026 por Redacción Irispress

CaixaForum Madrid, junto a In-Edit, presenta In-Edit On Tour, un ciclo con cuatro documentales musicales destacados del festival.
La propuesta combina música y mirada social, con títulos de gran impacto cultural.

Cuatro historias, cuatro miradas

El ciclo incluye El canto de las manos, sobre la música vivida desde la sordera;
Los Negativos: graduados en underground, retrato de la escena mod barcelonesa de los 80;
Legacy, un viaje por la historia del jazz afroamericano en Europa;
y Daytime Revolution, centrado en John Lennon y Yoko Ono en la televisión estadounidense de los 70.

Fechas y presentación

Las proyecciones se celebran del 27 de febrero al 20 de marzo.
Todas las sesiones estarán presentadas por Esteban Girón, músico y comunicador.

Música más allá de los límites

El ciclo abre con El canto de las manos, dirigido por María Valverde.
Sigue a tres músicos sordos venezolanos que interpretan Beethoven en lengua de signos, bajo la dirección musical de Gustavo Dudamel.
El documental propone una reflexión inclusiva y sensorial sobre la música.

Escena underground y memoria urbana

La segunda sesión está dedicada a Los Negativos, banda clave del underground barcelonés.
El filme reconstruye su legado y la efervescencia cultural de los años 80.
Tras la proyección, habrá coloquio y actuación musical en directo.

Jazz, exilio y herencia cultural

Legacy aborda la emigración de músicos afroamericanos a Escandinavia.
El documental conecta creación artística, racismo e identidad, a través del testimonio de sus descendientes.

Lennon, Ono y televisión radical

El ciclo se cierra con Daytime Revolution, sobre la semana en que Lennon y Ono revolucionaron la televisión diurna en EE. UU.
El filme recupera un momento clave de activismo, cultura pop y libertad de expresión.
La sesión contará con un warm up DJ previo.

Un festival de referencia internacional

Tras más de 20 años de trayectoria, In-Edit es un referente mundial del documental musical.
Gracias a la colaboración con Fundación ”la Caixa”, una selección de sus títulos también puede verse en CaixaForum+.

In-Edit On Tour hará parada en Madrid y València, acercando al público lo mejor del documental musical actual.

