Propuesta de ocio: CaixaForum Madrid presenta In-Edit On Tour, un viaje por el documental musical como reflejo de nuestro tiempo

CaixaForum Madrid, junto a In-Edit, presenta In-Edit On Tour, un ciclo con cuatro documentales musicales destacados del festival.

La propuesta combina música y mirada social, con títulos de gran impacto cultural.

Cuatro historias, cuatro miradas

El ciclo incluye El canto de las manos, sobre la música vivida desde la sordera;

Los Negativos: graduados en underground, retrato de la escena mod barcelonesa de los 80;

Legacy, un viaje por la historia del jazz afroamericano en Europa;

y Daytime Revolution, centrado en John Lennon y Yoko Ono en la televisión estadounidense de los 70.

Fechas y presentación

Las proyecciones se celebran del 27 de febrero al 20 de marzo.

Todas las sesiones estarán presentadas por Esteban Girón, músico y comunicador.

Música más allá de los límites

El ciclo abre con El canto de las manos, dirigido por María Valverde.

Sigue a tres músicos sordos venezolanos que interpretan Beethoven en lengua de signos, bajo la dirección musical de Gustavo Dudamel.

El documental propone una reflexión inclusiva y sensorial sobre la música.

Escena underground y memoria urbana

La segunda sesión está dedicada a Los Negativos, banda clave del underground barcelonés.

El filme reconstruye su legado y la efervescencia cultural de los años 80.

Tras la proyección, habrá coloquio y actuación musical en directo.

Jazz, exilio y herencia cultural

Legacy aborda la emigración de músicos afroamericanos a Escandinavia.

El documental conecta creación artística, racismo e identidad, a través del testimonio de sus descendientes.

Lennon, Ono y televisión radical

El ciclo se cierra con Daytime Revolution, sobre la semana en que Lennon y Ono revolucionaron la televisión diurna en EE. UU.

El filme recupera un momento clave de activismo, cultura pop y libertad de expresión.

La sesión contará con un warm up DJ previo.

Un festival de referencia internacional

Tras más de 20 años de trayectoria, In-Edit es un referente mundial del documental musical.

Gracias a la colaboración con Fundación ”la Caixa”, una selección de sus títulos también puede verse en CaixaForum+.

In-Edit On Tour hará parada en Madrid y València, acercando al público lo mejor del documental musical actual.