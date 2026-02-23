Portada >> Ocio >> Propuesta de ocio: CaixaForum Madrid presenta In-Edit On Tour, un viaje por el documental musical como reflejo de nuestro tiempo
Propuesta de ocio: CaixaForum Madrid presenta In-Edit On Tour, un viaje por el documental musical como reflejo de nuestro tiempo
23 Feb 2026 por Redacción Irispress
CaixaForum Madrid, junto a In-Edit, presenta In-Edit On Tour, un ciclo con cuatro documentales musicales destacados del festival. La propuesta combina música y mirada social, con títulos de gran impacto cultural.
Cuatro historias, cuatro miradas
El ciclo incluye El canto de las manos, sobre la música vivida desde la sordera; Los Negativos: graduados en underground, retrato de la escena mod barcelonesa de los 80; Legacy, un viaje por la historia del jazz afroamericano en Europa; y Daytime Revolution, centrado en John Lennon y Yoko Ono en la televisión estadounidense de los 70.
Fechas y presentación
Las proyecciones se celebran del 27 de febrero al 20 de marzo. Todas las sesiones estarán presentadas por Esteban Girón, músico y comunicador.
Música más allá de los límites
El ciclo abre con El canto de las manos, dirigido por María Valverde. Sigue a tres músicos sordos venezolanos que interpretan Beethoven en lengua de signos, bajo la dirección musical de Gustavo Dudamel. El documental propone una reflexión inclusiva y sensorial sobre la música.
Escena underground y memoria urbana
La segunda sesión está dedicada a Los Negativos, banda clave del underground barcelonés. El filme reconstruye su legado y la efervescencia cultural de los años 80. Tras la proyección, habrá coloquio y actuación musical en directo.
Jazz, exilio y herencia cultural
Legacy aborda la emigración de músicos afroamericanos a Escandinavia. El documental conecta creación artística, racismo e identidad, a través del testimonio de sus descendientes.
Lennon, Ono y televisión radical
El ciclo se cierra con Daytime Revolution, sobre la semana en que Lennon y Ono revolucionaron la televisión diurna en EE. UU. El filme recupera un momento clave de activismo, cultura pop y libertad de expresión. La sesión contará con un warm up DJ previo.
Un festival de referencia internacional
Tras más de 20 años de trayectoria, In-Edit es un referente mundial del documental musical. Gracias a la colaboración con Fundación ”la Caixa”, una selección de sus títulos también puede verse en CaixaForum+.
In-Edit On Tour hará parada en Madrid y València, acercando al público lo mejor del documental musical actual.