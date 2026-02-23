La NASA aplaza de nuevo su programa lunar tras detectar un fallo técnico

23 Feb 2026 por Redacción Irispress

La NASA ha decidido retrasar el regreso del ser humano a la Luna después de detectar un problema técnico durante las comprobaciones previas al lanzamiento. Como medida de precaución, la agencia espacial ha ordenado que el cohete y la nave vuelvan al hangar, donde serán sometidos a nuevas inspecciones y ajustes antes de fijar una nueva fecha en el calendario del programa lunar.

El contratiempo afecta al desarrollo de las misiones del programa Artemis, con el que Estados Unidos pretende llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar por primera vez desde 1972. Según la agencia, el objetivo es garantizar la máxima seguridad de la tripulación y la fiabilidad de los sistemas, incluso si ello implica modificar los plazos inicialmente previstos.

Impacto en el calendario espacial

La NASA ha subrayado que este tipo de revisiones forman parte del proceso normal en programas espaciales de gran complejidad y ha evitado concretar cuánto tiempo durará el nuevo retraso. El aplazamiento supone un ajuste en la hoja de ruta hacia la exploración lunar sostenida y, a medio plazo, hacia futuras misiones tripuladas a Marte, uno de los grandes objetivos estratégicos de la agencia.