Febrero se despide con temperaturas anómalamente altas y lluvias en el noroeste

23 Feb 2026 por Redacción Irispress

El mes de febrero terminará con temperaturas claramente superiores a las habituales para esta época del año, con valores que podrán alcanzar hasta los 25ºC en puntos del Mediterráneo y del Cantábrico, según las previsiones meteorológicas. Este episodio de tiempo templado estará marcado por la estabilidad atmosférica en gran parte del país y por la entrada de masas de aire más cálidas de lo normal.

El ascenso térmico será especialmente notable durante las horas centrales del día, con registros propios de la primavera avanzada en zonas costeras y del interior. Las noches también serán más suaves, reduciendo el riesgo de heladas y consolidando un ambiente poco habitual para el final del invierno meteorológico.

Lluvias en Galicia y contraste regional

En contraste con este tiempo seco y cálido, Galicia quedará bajo la influencia de frentes atlánticos que dejarán lluvias persistentes, especialmente en el oeste y el norte de la comunidad. Los expertos advierten de un marcado contraste meteorológico entre el noroeste peninsular y el resto del país, un patrón cada vez más frecuente en los últimos años.