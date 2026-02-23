El Ibex arranca la sesión al alza y se aproxima a los 18.300 puntos

23 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este jueves con un avance cercano al 0,4%, lo que le permite situarse en el entorno de los 18.300 puntos, impulsado principalmente por el buen comportamiento del sector bancario. El selectivo español prolonga así la tendencia positiva registrada en las últimas jornadas, en línea con el resto de plazas europeas.

Los valores financieros encabezaban las subidas en los primeros compases de la sesión, apoyados en las expectativas sobre los tipos de interés y en un entorno de mayor estabilidad en los mercados. También mostraban avances moderados algunos títulos ligados a la energía y a las infraestructuras, mientras que las caídas eran limitadas y puntuales.

Pendientes del contexto internacional

Los inversores mantienen la atención puesta en el contexto macroeconómico y en la evolución de los mercados internacionales, especialmente en Wall Street, que volverá a marcar el tono de la jornada. La cercanía del índice a los 18.300 puntos refuerza el optimismo del mercado, aunque los analistas recomiendan cautela ante posibles movimientos de consolidación a corto plazo.