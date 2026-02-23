El Congreso afronta una semana clave con la votación de varios decretos sociales

23 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Congreso de los Diputados se prepara para votar en los próximos días varios decretos del Gobierno relacionados con las ayudas a las víctimas de Adamuz, la prórroga de medidas del escudo social y la actualización del sistema de pensiones. Las votaciones se producen en un contexto parlamentario ajustado, en el que el Ejecutivo necesita asegurar apoyos suficientes para convalidar unas iniciativas consideradas prioritarias.

Entre los textos que se someterán a votación figura el decreto de apoyo a los afectados por los incidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba), que contempla medidas económicas y de asistencia para las víctimas. A este se suma la ampliación de medidas destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables frente al encarecimiento del coste de la vida, así como disposiciones vinculadas a la revalorización y sostenibilidad de las pensiones.

Negociaciones y equilibrio parlamentario

El Gobierno mantiene abiertas las negociaciones con los distintos grupos para garantizar la convalidación de los decretos, mientras la oposición ha advertido de que analizará cada texto de forma separada. El resultado de las votaciones será determinante para la continuidad de varias políticas sociales clave y marcará el pulso político de las próximas semanas en la Cámara Baja.