El CERMI reclama a la DGT soluciones específicas para conductores con discapacidad ante la V16

23 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que habilite alternativas al dispositivo V16 para los conductores con movilidad reducida o acondroplasia, al considerar que su uso puede suponer un riesgo o resultar impracticable para determinados perfiles de personas con discapacidad.

Desde la plataforma representativa del sector de la discapacidad señalan que la colocación del dispositivo V16, diseñado para señalizar averías o accidentes desde el exterior del vehículo, no es accesible para todos los conductores, especialmente para quienes presentan limitaciones físicas que dificultan alcanzar el punto de colocación o salir del vehículo con seguridad.

Seguridad vial e igualdad de condiciones

El CERMI subraya que la normativa de tráfico debe garantizar la seguridad vial sin generar situaciones de discriminación indirecta, y pide a la DGT que estudie soluciones técnicas o excepciones reguladas que permitan cumplir la ley sin poner en riesgo a estos conductores. La entidad insiste en que cualquier avance en seguridad debe ir acompañado de criterios de accesibilidad universal, para que nadie quede excluido del sistema.