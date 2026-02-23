Buenas cifras en el avance de afiliación de febrero en España

Según los datos de CaixaBank Research entre mediados de enero y mediados de febrero, la afiliación aumentó en 44.616 trabajadores en términos desestacionalizados.

La cifra está en línea con la media mensual de 2025 (alrededor de 42.000).

Supone una recuperación clara tras el bache de enero, cuando el aumento fue de solo 17.000 afiliados.

Vivienda: fuerte demanda y presión sobre los precios

La demanda sólida sigue empujando al alza el mercado residencial.

Las compraventas de vivienda crecieron en noviembre un 7,9% interanual, segundo mes consecutivo al alza.

Aun así, no se recuperan los crecimientos de dos dígitos de la primera mitad del año.

El comportamiento es cada vez más desigual por comunidades.

Las compraventas cayeron en grandes mercados como Madrid y la Comunidad Valenciana.

En cambio, crecieron a tasas de dos dígitos en Cantabria, Navarra o Canarias.

En conjunto, el mercado cerró 2025 con una actividad muy elevada.

Se registraron 714.237 transacciones, un 11,5% más, el mayor dato desde 2007.

La oferta no crece al mismo ritmo, lo que mantiene la presión sobre los precios.

En el 4T de 2025, el valor tasado de la vivienda libre subió un 3,6% trimestral, el mayor avance desde 2005.En términos interanuales, el incremento fue del 13,1%.

Aunque se alcanzó un nuevo máximo nominal, el precio real sigue un 25% por debajo de los niveles de 2007.

Deuda pública: ligera mejora, pero niveles altos

La deuda pública bajó en porcentaje del PIB en 2025, aunque sigue siendo elevada.

Al cierre del año, la deuda alcanzó 1,699 billones de euros, 78.000 millones más que en 2024.

La ratio sobre el PIB se situó en el 101,8%, 0,9 puntos menos que el año anterior.

Esta reducción se explica por el fuerte crecimiento del PIB nominal, del 6,3%.

También contribuye la previsión de una bajada del déficit hasta el 2,5% del PIB.

Aun así, la ratio fue superior a la prevista por la Comisión Europea, la AIReF y el Banco de España.

Comercio exterior: fuerte deterioro del déficit

El déficit comercial empeoró con fuerza en 2025.

En diciembre alcanzó los 5.574 millones de euros, el peor dato desde 2008.

El resultado se debe a que las importaciones crecieron un 5,5%, por encima de las exportaciones (+1,4%).

Destaca el aumento de las importaciones de bienes de equipo.

Las exportaciones se apoyaron sobre todo en la alimentación.

El deterioro afectó tanto a los bienes energéticos como, sobre todo, a los no energéticos.

Especialmente negativo fue el saldo con Estados Unidos.

Las exportaciones cayeron un 8,0% y el déficit bilateral subió hasta 13.458 millones de euros.

En el conjunto del año, el déficit comercial alcanzó los 57.055 millones, el 3,4% del PIB, frente al 2,5% de 2024.