Al menos 26 muertos en una operación de seguridad contra el líder del CJNG en México

23 Feb 2026 por Redacción Irispress

Una operación de las fuerzas de seguridad mexicanas dirigida contra Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha dejado al menos 26 personas muertas en el estado de Jalisco, según fuentes oficiales. Los enfrentamientos se produjeron durante un amplio despliegue militar y policial en varios puntos de la región, considerada uno de los principales bastiones del grupo criminal.

Las autoridades han informado de que la intervención incluyó operativos terrestres y aéreos y derivó en choques armados con integrantes del cártel, así como en bloqueos de carreteras y la quema de vehículos. Aunque el objetivo principal era capturar o debilitar la estructura del CJNG, no se ha confirmado la detención de ‘El Mencho’, mientras continúan las labores de seguridad y control en la zona.

Escalada de violencia y refuerzo militar

El Gobierno mexicano ha reforzado la presencia de las fuerzas federales en Jalisco para evitar nuevos episodios de violencia y garantizar la seguridad de la población civil. El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas del país y está implicada en el tráfico de drogas, armas y otros delitos, lo que convierte cada operativo contra su cúpula en un alto riesgo de represalias y enfrentamientos armados.