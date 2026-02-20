Un episodio de calor anómalo dejará un fin de semana con ambiente plenamente primaveral

20 Feb 2026 por Redacción Irispress

El tiempo dará un giro notable este fin de semana con un ambiente claramente primaveral en buena parte del país. Las previsiones apuntan a temperaturas propias del mes de abril, con valores que podrán situarse hasta 10 grados por encima de lo normal para estas fechas, según los principales servicios meteorológicos.

El ascenso térmico será generalizado, tanto en las temperaturas diurnas como nocturnas, y se notará especialmente en el interior y el sur peninsular, donde los termómetros alcanzarán registros inusualmente elevados para finales del invierno. La estabilidad atmosférica y la entrada de masas de aire más templadas favorecerán cielos poco nubosos y un ambiente suave durante las horas centrales del día.

Estabilidad y contraste térmico

Aunque el tiempo será mayoritariamente estable, los expertos advierten de un contraste térmico acusado entre el día y la noche en algunas zonas, así como de la posible presencia de nieblas matinales en valles y áreas interiores. Este episodio de temperaturas anómalas refuerza la tendencia a una mayor variabilidad climática, cada vez más frecuente en los últimos años.