Pasión Vega rinde homenaje a Almodóvar en su próximo trabajo discográfico

20 Feb 2026 por Redacción Irispress

La cantante Pasión Vega ha anunciado la publicación de un nuevo disco inspirado en el universo cinematográfico y musical de Pedro Almodóvar, un proyecto en el que revisita algunas de las canciones más emblemáticas asociadas a la filmografía del director manchego. Como primer adelanto, la artista ha lanzado ‘En el último trago’, un tema cargado de emoción y dramatismo que marca el tono íntimo y evocador del álbum.

El disco, concebido como un tributo personal y artístico, explora las emociones, personajes y atmósferas que han definido el cine de Almodóvar a lo largo de las últimas décadas. Pasión Vega aborda este repertorio desde una interpretación sobria y profunda, respetando el espíritu original de las canciones, pero dotándolas de una nueva sensibilidad vocal y musical.

Un diálogo entre cine y canción

Con este trabajo, la intérprete refuerza su vínculo con la música de raíz y la canción popular, al tiempo que establece un diálogo entre el cine y la música que ha marcado a varias generaciones. El lanzamiento completo del álbum está previsto para los próximos meses y se espera que venga acompañado de una gira de presentación en la que Pasión Vega llevará este homenaje a los escenarios.