MicroBank apoya al sector de la restauración con más de 98 millones, contribuyendo a generar más de 4.000 empleos en 2025

20 Feb 2026 por Sergio Martínez

Impulso a sectores clave mediante microcréditos

El acceso a la financiación continúa siendo uno de los mayores desafíos para el emprendimiento en España, especialmente para autónomos y microempresas en fases iniciales. Actividades como restauración, transporte por carretera o servicios de bienestar dependen de soluciones adaptadas a pequeñas inversiones. En este escenario, los microcréditos se consolidan como herramienta esencial para fomentar la inclusión financiera y dinamizar la economía local.

En 2025, MicroBank concentró su financiación en cinco sectores: restauración, transporte, belleza, albañilería y reformas y talleres mecánicos. La restauración lideró el volumen financiado, con más de 98 millones de euros y 4.538 operaciones, seguida por transporte (40,1 millones) y belleza (38,9 millones).

En términos interanuales, los talleres mecánicos crecieron un 33,67% respecto a 2024. En el acumulado 2023-2025, la mayor expansión correspondió a albañilería y reformas, con un incremento del 80,29%.

Más de 10.700 empleos generados por los sectores más financiados

El apoyo financiero permitió crear 10.754 empleos en 2025. La restauración encabezó la generación de puestos de trabajo, seguida por belleza y albañilería y reformas.

Además, se impulsaron 4.477 nuevos negocios, casi la mitad vinculados a restauración. El importe medio por microcrédito fue de 19.165 euros, alcanzando su nivel más alto en transporte por carretera.

Desde el punto de vista social, destaca la fuerte presencia femenina en belleza (66%) y una significativa participación de personas de origen extranjero (26%). La edad media de los emprendedores fue de 44 años.

En total, en 2025 más de 30.500 iniciativas recibieron apoyo, con 662,4 millones de euros destinados a la creación y consolidación de negocios, un 19% más que el año anterior.

Este impulso se complementa con la MicroBank Academy, plataforma gratuita con cerca de 100 cursos online sobre digitalización, IA y gestión empresarial, que en 2025 superó las 50.000 visitas.

MicroBank, banco social de CaixaBank

MicroBank actúa como banco social de CaixaBank, promoviendo la inclusión financiera y facilitando crédito a colectivos con mayores dificultades de acceso. Forma parte del Plan Estratégico de la entidad, reforzando su compromiso con el desarrollo socioeconómico.

En la concesión de microcréditos colaboran más de 280 entidades sociales en toda España, que asesoran y acompañan los proyectos. Además, cuenta con el respaldo del Fondo Europeo de Inversiones, el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y el Banco Europeo de Inversiones.