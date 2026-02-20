La Orquesta Nacional inicia en Alemania su nueva gira internacional

20 Feb 2026 por Redacción Irispress

La Orquesta Nacional de España (ONE) ha dado comienzo en Alemania a su nueva gira europea, una serie de conciertos que la llevará por distintos escenarios del continente bajo la batuta de su director titular, David Afkham, y con la participación del violonchelista Pablo Ferrández como solista invitado. La gira supone una nueva proyección internacional para la formación sinfónica española, que refuerza así su presencia en el circuito europeo.

El programa incluye obras del gran repertorio sinfónico y concertante, con especial protagonismo para el violonchelo, instrumento en el que Ferrández se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de su generación. La combinación de ambos artistas, habituales colaboradores de la ONE, marca uno de los principales atractivos de esta gira, que ha despertado interés tanto del público como de la crítica especializada.

Proyección exterior de la música española

Tras su arranque en Alemania, la Orquesta Nacional de España continuará su recorrido por otros países europeos, en una gira que se enmarca dentro de su estrategia de internacionalización y difusión de la excelencia musical española. Estos conciertos refuerzan el papel de la ONE como embajadora cultural y consolidan su posición entre las grandes orquestas del panorama sinfónico europeo.