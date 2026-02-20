Irán reclama a la ONU medidas para contener la escalada verbal de Washington

20 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno de Irán ha solicitado a Naciones Unidas que ejerza presión diplomática para frenar lo que considera amenazas directas del expresidente estadounidense Donald Trump, al tiempo que ha advertido de que respondería atacando bases de Estados Unidos en la región si se produjera una agresión contra su territorio. El mensaje, trasladado por responsables iraníes, subraya la necesidad de evitar una escalada que ponga en riesgo la estabilidad regional.

Desde Teherán sostienen que las declaraciones procedentes de Washington vulneran los principios de la Carta de la ONU y alimentan un clima de confrontación. En este contexto, las autoridades iraníes han reiterado su postura de disuasión defensiva, insistiendo en que cualquier acción militar en su contra tendría consecuencias inmediatas para los intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

Tensión persistente en Oriente Próximo

La advertencia se produce en un momento de alta tensión geopolítica, marcado por el deterioro de las relaciones entre ambos países y por el papel estratégico de Estados Unidos en la región. Irán ha pedido a la comunidad internacional que actúe como mediadora para rebajar el tono y evitar incidentes que puedan derivar en un conflicto de mayor alcance.