El sector de la dependencia propone integrar a migrantes regularizados para cubrir su déficit laboral

20 Feb 2026 por Redacción Irispress

La patronal del sector de la dependencia ha planteado la posibilidad de ofrecer hasta 160.000 empleos a los migrantes que serán regularizados, al considerar que este colectivo puede ayudar a paliar la grave falta de personal que arrastra el sistema de atención a personas mayores y dependientes. La organización ha subrayado, no obstante, que esta incorporación debe ir acompañada de un plan de formación específico que garantice una atención de calidad.

Desde el sector advierten de que la escasez de profesionales es estructural y afecta tanto a residencias como a servicios de ayuda a domicilio. La regularización de personas migrantes se percibe como una oportunidad para reforzar las plantillas, pero insisten en que es imprescindible proporcionar formación homologada, especialmente en cuidados básicos, atención sociosanitaria y manejo de personas con dependencia severa.

Un reto social y demográfico

La patronal recalca que el envejecimiento de la población y el aumento de personas en situación de dependencia hacen urgente una respuesta coordinada entre administraciones y sector privado. En este contexto, reclaman políticas activas de empleo y formación que permitan integrar a los nuevos trabajadores en condiciones laborales dignas, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad y la calidad del sistema de cuidados.