El Parlamento venezolano aprueba por unanimidad una ley de amnistía para presos políticos

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un texto que abre la puerta a la excarcelación de cientos de presos políticos y al cierre de causas penales por hechos ocurridos por motivos políticos desde 1999 hasta 2026. La norma, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y respaldada en bloque por los diputados —incluido el oficialismo y sectores de oposición— fue enviada inmediatamente para su firma y publicación oficial.

El alcance de la amnistía ha generado debates y matices. Aunque puede beneficiar a políticos, activistas y otros perseguidos judicialmente por su actividad disidente, quedan excluidos quienes hayan cometido delitos graves como violaciones de derechos humanos, homicidios, tráfico de drogas o corrupción, así como quienes promovieron o participaron en acciones armadas. La ley también exige que quienes se acojan a la amnistía se presenten ante las autoridades, y para quienes están en el exilio se permite la representación legal.

Sociedad civil y derechos humanos en alerta

Organizaciones de derechos humanos y grupos de apoyo a presos políticos han recibido con cautela la aprobación, señalando que la normativa no cubre a todos los detenidos por motivos políticos y que las condiciones para acceder a la amnistía pueden dilatar la liberación de algunos. Mientras tanto, familiares de detenidos habían protagonizado protestas y huelgas de hambre para exigir avances, y se han reportado ya centenares de liberaciones anticipadas desde inicios de año en el contexto político actual.