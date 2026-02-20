El Ibex consolida las subidas y se aproxima a nuevos máximos anuales

20 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Ibex 35 mantenía este mediodía su sesgo positivo, con un avance cercano al 0,4%, situándose en el entorno de los 18.100 puntos, en una sesión marcada por la estabilidad en los mercados europeos. El selectivo español prolonga así la tendencia alcista de las últimas jornadas, apoyado principalmente en el buen comportamiento de los valores bancarios y de algunos títulos ligados a la energía.

El sector financiero volvía a ejercer de motor del índice, en un contexto de expectativas de tipos de interés aún elevados durante más tiempo, mientras que las compañías energéticas se movían con moderación a la espera de nuevas referencias sobre precios y demanda. En el lado de las caídas, los descensos eran contenidos y se concentraban en valores más expuestos a la evolución del consumo.

Atención a la macro y a Wall Street

Los inversores permanecen atentos a la agenda macroeconómica y a la evolución de Wall Street, que marcará el tono de la sesión por la tarde. La cercanía del Ibex a los 18.100 puntos refuerza el optimismo del mercado, aunque los analistas advierten de que la consolidación de estos niveles dependerá de la evolución de los datos económicos y del contexto internacional en las próximas jornadas.