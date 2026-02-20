El colangiocarcinoma gana peso entre los tumores hepáticos más complejos

20 Feb 2026 por Redacción Irispress

El colangiocarcinoma, un tumor que se origina en los conductos biliares, representa entre el 10% y el 15% de los cánceres hepáticos primarios, según datos de referencia en oncología digestiva. Aunque su incidencia es menor que la del hepatocarcinoma, se trata de una patología especialmente agresiva y con un diagnóstico habitualmente tardío, lo que limita las opciones terapéuticas y empeora el pronóstico.

Este tipo de cáncer suele presentar síntomas inespecíficos en fases iniciales, como cansancio, pérdida de peso o molestias abdominales, lo que retrasa su detección. En muchos casos, la enfermedad se identifica cuando ya se encuentra en estadios avanzados, lo que reduce la posibilidad de tratamiento quirúrgico, actualmente la única opción con potencial curativo.

Avances en diagnóstico y tratamientos

Los especialistas subrayan la importancia de mejorar el diagnóstico precoz y el acceso a unidades multidisciplinares, especialmente en pacientes con factores de riesgo como enfermedades hepáticas crónicas o alteraciones de la vía biliar. En los últimos años, los avances en terapias dirigidas e inmunoterapia han abierto nuevas vías de tratamiento, aunque el colangiocarcinoma continúa siendo uno de los grandes retos de la oncología hepática.