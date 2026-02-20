Detectan casi un millar de captaciones ilegales de agua con un impacto millonario

20 Feb 2026 por Redacción Irispress

Las autoridades han identificado 941 infraestructuras hídricas ilegales en Andalucía, Madrid y la Región de Murcia, una actividad clandestina que ha provocado daños valorados en unos 270 millones de euros, según fuentes de la investigación. Las instalaciones, destinadas en muchos casos a la extracción y desvío irregular de agua, incluyen pozos, balsas, tuberías y sistemas de bombeo no autorizados que operaban al margen de la normativa vigente.

Las actuaciones han sido desarrolladas por distintos cuerpos de seguridad y organismos de control hidráulico, en el marco de operativos centrados en la protección de los recursos naturales. Los investigadores subrayan que este tipo de prácticas agravan la sobreexplotación de acuíferos, especialmente en zonas ya afectadas por la escasez hídrica, y generan un grave perjuicio tanto ambiental como económico para las administraciones públicas.

Presión sobre los acuíferos y riesgo para el abastecimiento

Además del impacto económico, los técnicos advierten de que estas captaciones ilegales comprometen el equilibrio de los ecosistemas y ponen en riesgo el abastecimiento legal de agua, tanto para el consumo humano como para actividades agrícolas reguladas. Las diligencias continúan abiertas y no se descartan nuevas actuaciones ni responsabilidades penales o administrativas para los responsables de las infraestructuras detectadas.