Wexner se desvincula de Epstein y asegura que desconocía sus delitos

19 Feb 2026 por Redacción Irispress

El multimillonario Les Wexner, fundador de L Brands, ha afirmado que no tuvo conocimiento de los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein y ha defendido que el financiero “llevaba una doble vida”. En sus declaraciones, Wexner sostiene que nunca fue informado de actividades ilícitas y que, de haberlo sabido, habría roto cualquier vínculo de inmediato.

Wexner mantuvo una relación profesional y personal con Epstein durante años, lo que ha situado al empresario en el foco del escrutinio público tras destaparse el alcance de los abusos sexuales atribuidos al financiero. El magnate ha reiterado que se siente engañado y que Epstein ocultó de forma deliberada su comportamiento criminal.

Contexto judicial y presión mediática

Las palabras de Wexner se producen en un contexto de investigaciones y demandas civiles relacionadas con el caso Epstein, que siguen generando repercusiones entre figuras influyentes de Estados Unidos. Aunque no se han presentado cargos contra el empresario, su papel pasado continúa siendo objeto de análisis por parte de la opinión pública, en un caso que ha reabierto el debate sobre responsabilidades, silencios y controles en los círculos de poder.