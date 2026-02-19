Residente debutará como director de cine con un reparto internacional para contar la historia fundacional de Puerto Rico

El músico y creador puertorriqueño Residente se pondrá por primera vez detrás de la cámara para dirigir un drama histórico centrado en los orígenes de Puerto Rico, una producción que contará con un reparto de primer nivel encabezado por Javier Bardem, Bad Bunny, Edward Norton y Viggo Mortensen. El proyecto busca abordar los primeros episodios de la isla desde una mirada crítica, social y profundamente identitaria.

La película, aún en fase de desarrollo, pretende explorar el impacto del colonialismo, el mestizaje y la resistencia cultural, combinando rigor histórico con una narrativa contemporánea. Según fuentes cercanas a la producción, Residente lleva años trabajando en el enfoque creativo y el guion, con la intención de ofrecer un relato alejado de los clichés y centrado en la memoria colectiva del pueblo puertorriqueño.

Cine, identidad y proyección internacional

La participación de figuras internacionales y de artistas ligados a Puerto Rico refuerza la ambición global del proyecto, que aspira a situar la historia de la isla en el centro del debate cultural. Para Residente, este salto al cine supone una extensión natural de su discurso artístico, marcado por el compromiso social, la denuncia histórica y la defensa de la identidad latinoamericana.