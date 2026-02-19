Repsol incrementa sus beneficios y refuerza la remuneración al accionista en 2025

19 Feb 2026 por Redacción Irispress

Repsol cerró 2025 con un beneficio neto de 1.899 millones de euros, lo que supone un aumento del 8% respecto al año anterior, impulsado por la solidez de su negocio diversificado y una gestión eficiente en un entorno marcado por la volatilidad de los mercados energéticos. La compañía ha destacado el buen comportamiento de sus áreas de exploración y producción, así como la aportación de las actividades industriales y comerciales.

A pesar de un escenario de precios más moderados en comparación con ejercicios anteriores, la energética logró mantener unos resultados robustos gracias al control de costes, la optimización de inversiones y su estrategia de transición energética, que sigue ganando peso dentro del grupo.

Mayor retribución al accionista
Repsol anunció además un fuerte incremento de la retribución a sus accionistas, combinando dividendos en efectivo y programas de recompra de acciones. La compañía subrayó que esta política es compatible con su hoja de ruta inversora y con el compromiso de mantener un balance sólido, al tiempo que avanza en sus objetivos de descarbonización y crecimiento sostenible.

