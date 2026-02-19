Manuel Vilas reflexiona sobre la masculinidad y la soledad contemporánea en su nueva novela ‘Islandia’

19 Feb 2026 por Redacción Irispress

El escritor Manuel Vilas aborda en su nueva novela, ‘Islandia’, una reflexión profunda sobre la masculinidad, la fragilidad emocional y la “soledad no elegida”, una de las grandes problemáticas sociales de nuestro tiempo. El autor analiza cómo determinados modelos masculinos heredados han generado hombres incapaces de gestionar sus emociones, lo que, en sus palabras, ha derivado en “hombres tarados”, desconectados de sí mismos y de los demás.

Vilas plantea en la obra un viaje tanto físico como interior, en el que el protagonista se enfrenta a sus miedos, a la pérdida y al vacío emocional. La novela se construye como un espacio de introspección desde el que cuestionar los roles tradicionales y la dificultad de muchos hombres para adaptarse a los cambios sociales y afectivos de las últimas décadas.

Literatura como herramienta de análisis social

Con ‘Islandia’, el autor continúa explorando temas recurrentes en su trayectoria, como la identidad, la memoria y el paso del tiempo, incorporando ahora una crítica directa a los modelos de masculinidad tóxica y a la precariedad emocional. Vilas reivindica la literatura como una herramienta para pensar el malestar contemporáneo y abrir un debate necesario sobre la soledad, el cuidado emocional y la transformación de las relaciones humanas.