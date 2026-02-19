La izquierda parlamentaria impulsa una iniciativa para reforzar la educación infantil de 0 a 3 años en toda España

PSOE, Sumar y Podemos han registrado en el Congreso una iniciativa para avanzar hacia un modelo común que garantice la universalidad y la equidad en la educación infantil de 0 a 3 años. La propuesta plantea la necesidad de establecer un marco estatal que reduzca las desigualdades territoriales y asegure estándares homogéneos de calidad en este primer ciclo educativo, clave para el desarrollo temprano.

El texto defiende un mayor protagonismo de las administraciones públicas en la planificación y regulación de este tramo educativo, con el objetivo de consolidar una red accesible y de calidad, independientemente del lugar de residencia o de la situación socioeconómica de las familias. También se pone el foco en la importancia de una atención pedagógica adecuada desde los primeros años.

Condiciones laborales y financiación estable

La iniciativa subraya además la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector, reforzar la formación especializada y asegurar una financiación suficiente y sostenida en el tiempo. Los grupos firmantes consideran que el desarrollo del ciclo 0-3 debe integrarse plenamente en el sistema educativo, como una herramienta clave para la igualdad de oportunidades y la conciliación familiar y laboral.