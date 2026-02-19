El temporal de viento obliga a suspender durante horas la conexión ferroviaria entre Valencia y Cataluña

La circulación de trenes entre la Comunidad Valenciana y Cataluña ha quedado interrumpida entre las 11:00 y las 16:00 horas debido al fuerte viento registrado en varias zonas del trazado. La suspensión se ha adoptado por motivos de seguridad, ante el riesgo que las rachas intensas suponen para la circulación ferroviaria, especialmente en tramos expuestos.

Las compañías ferroviarias han informado a los viajeros de la interrupción temporal del servicio y han recomendado consultar el estado de los trenes antes de desplazarse. Durante el corte, no se han registrado incidentes personales, al tratarse de una medida preventiva.

Normalización progresiva y recomendaciones

Una vez mejoradas las condiciones meteorológicas, el tráfico ferroviario se ha ido restableciendo de forma gradual, aunque se han producido retrasos y ajustes en algunos servicios. Desde las autoridades y los operadores se insiste en la importancia de seguir las indicaciones oficiales y atender a las actualizaciones ante episodios de meteorología adversa que puedan afectar al transporte.