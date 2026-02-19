El salario mínimo se actualiza a 1.221 euros al mes tras su publicación en el BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros mensuales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La actualización se aplicará en 14 pagas y beneficiará a millones de trabajadores, especialmente en los sectores con salarios más bajos.

La medida forma parte de la política del Gobierno para reforzar el poder adquisitivo y reducir la desigualdad salarial, en un contexto marcado por la moderación de la inflación y la mejora del empleo. Desde el Ejecutivo se subraya que la subida del SMI ha sido compatible en los últimos años con la creación de puestos de trabajo.

Impacto laboral y económico

La actualización del salario mínimo obligará a las empresas a regularizar las nóminas con carácter retroactivo, abonando las diferencias correspondientes desde comienzos de año. Sindicatos han valorado positivamente la medida, mientras que algunas organizaciones empresariales han reiterado su preocupación por el impacto en los costes laborales, especialmente en pymes y sectores intensivos en mano de obra.