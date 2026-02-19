Detenido un hombre por el homicidio de su expareja en pleno centro de Madrid

Una mujer de 37 años ha sido asesinada en el centro de Madrid, presuntamente a manos de su expareja, que ha sido detenida por la Policía. Los hechos ocurrieron en la madrugada, y las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y confirmar la calificación de los hechos.

Según fuentes policiales, los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso, pero no pudieron salvar la vida de la víctima. El arrestado fue localizado poco después y permanece bajo custodia a la espera de pasar a disposición judicial.

Activación del protocolo y contexto

Las fuerzas de seguridad han activado los protocolos habituales en casos de violencia de género, a la espera de la confirmación oficial por parte de las autoridades competentes. De confirmarse, el crimen se sumaría a la estadística de violencia machista, reavivando el debate sobre la necesidad de reforzar la prevención y la protección de las víctimas. Las administraciones recuerdan la importancia de utilizar los recursos de ayuda y atención disponibles para mujeres en situación de riesgo.