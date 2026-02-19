Corea del Sur condena a su expresidente por el uso de la ley marcial

La Justicia de Corea del Sur ha condenado a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk Yeol por su responsabilidad en la declaración de la ley marcial en 2024, una decisión que fue considerada ilegal y contraria al orden constitucional. El tribunal ha concluido que el exmandatario abusó de sus competencias al recurrir a una medida extrema sin que existiera una amenaza real que la justificara.

Según la sentencia, la imposición de la ley marcial supuso una grave vulneración de los derechos fundamentales, con restricciones a las libertades civiles y un uso indebido de las fuerzas armadas para controlar la vida política y social del país. Los jueces han subrayado que la actuación del expresidente quebrantó los principios democráticos y el equilibrio institucional.

Impacto político y social

La condena marca un precedente sin precedentes en la historia reciente del país y ha generado un fuerte impacto en la sociedad surcoreana. Mientras sectores ciudadanos y organizaciones civiles han celebrado la sentencia como una victoria del Estado de derecho, otros advierten de las profundas cicatrices políticas que dejó la crisis de 2024. El fallo refuerza el mensaje de que ningún cargo está por encima de la Constitución, incluso al más alto nivel del poder ejecutivo.