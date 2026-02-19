Cómo el estilo de vida influye en la salud pulmonar y tu capacidad respiratoria

19 Feb 2026 por Redacción Irispress

La capacidad pulmonar y la salud respiratoria están directamente influidas por los hábitos de vida que mantenemos. Más allá de factores genéticos, la forma en que respiramos, nos movemos y cuidamos nuestro organismo puede potenciar o deteriorar el funcionamiento de los pulmones, que son esenciales para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono necesario para la vida.

Hay conductas que favorecen un sistema respiratorio más eficiente —como la actividad física regular o evitar la contaminación ambiental— y otras que lo perjudican, como el consumo de tabaco. El impacto de cada hábito no solo se percibe en la resistencia al ejercicio, sino también en la calidad de vida diaria y la prevención de enfermedades respiratorias crónicas.

Hábitos que mejoran tu capacidad pulmonar

Mejorar la capacidad pulmonar pasa por incorporar prácticas saludables:

Ejercicio aeróbico regular, como caminar rápido, nadar o correr, que estimula el uso más eficiente del oxígeno y fortalece los músculos respiratorios.

Respiración consciente y técnicas como la respiración diafragmática, útiles para optimizar la ventilación y reducir la sensación de falta de aire.

Evitar ambientes con altos niveles de contaminación o humo, así como controlar la exposición a alérgenos, contribuye a mantener las vías respiratorias despejadas y más funcionales.

Hábitos que pueden deteriorar la función respiratoria

Por el contrario, ciertas conductas pueden degradar la capacidad pulmonar con el tiempo:

Fumar tabaco o estar expuesto al humo de segunda mano daña progresivamente los alvéolos y reduce la elasticidad pulmonar.

El sedentarismo contribuye a una menor eficiencia del sistema cardiorrespiratorio.

La exposición continuada a contaminantes ambientales o ocupacionales sin protección adecuada puede acelerar el desgaste de las funciones respiratorias.

Adoptar un estilo de vida activo, evitar factores de riesgo y prestar atención a la calidad del aire que respiramos son claves para mantener los pulmones sanos y una capacidad respiratoria óptima a lo largo de la vida.