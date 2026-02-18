Las reservas hidráulicas superan el 82% tras una semana de fuertes aportaciones

Los embalses españoles se sitúan en el 82,5% de su capacidad después de ganar 2.888 hectómetros cúbicos (hm³) en la última semana, según los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica. El incremento responde a las abundantes lluvias registradas en gran parte del país y a la mejora de las aportaciones en las principales cuencas hidrográficas.

Con este aumento, el volumen total de agua almacenada alcanza niveles muy elevados para esta época del año, muy por encima de la media de los últimos ejercicios. La mayoría de las cuencas presentan una evolución positiva, especialmente las del norte y el centro peninsular.

Escenario favorable para el abastecimiento

La situación actual garantiza, a corto y medio plazo, el abastecimiento urbano, agrícola e industrial, además de ofrecer un margen de seguridad ante posibles episodios de sequía futura. No obstante, las autoridades recuerdan la importancia de mantener una gestión prudente del recurso, ya que la distribución del agua no es homogénea entre territorios y depende de la evolución meteorológica en los próximos meses.