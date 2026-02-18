La Policía del Reino Unido investiga vuelos privados en Stansted por una posible conexión con el entorno de Epstein

18 Feb 2026 por Redacción Irispress

La Policía británica está examinando vuelos privados que operaron desde el aeropuerto de Stansted ante la posibilidad de que estén relacionados con Jeffrey Epstein o su entorno, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. Las pesquisas se centran en revisar registros de vuelos, movimientos de aeronaves y documentación asociada a operaciones realizadas en los últimos años.

El análisis forma parte de una investigación más amplia destinada a determinar si desde el Reino Unido se produjeron desplazamientos vinculados a la red de contactos del financiero estadounidense, fallecido en 2019 mientras se encontraba en prisión preventiva en Estados Unidos acusado de delitos sexuales. Por el momento, las autoridades no han informado de imputaciones ni de personas concretas bajo sospecha.

Colaboración y cautela judicial

Las fuerzas de seguridad trabajan en coordinación con otras agencias nacionales e internacionales, dada la dimensión transfronteriza del caso y la complejidad de los movimientos investigados. La Policía ha subrayado que la revisión de los vuelos no implica necesariamente la existencia de delitos, sino una fase preliminar para verificar posibles vínculos y esclarecer responsabilidades, en línea con los estándares legales y de protección de datos vigentes.