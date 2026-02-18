El Consejo de la Juventud cuestiona el alcance real del Bono de Alquiler y reclama una reforma profunda

El Consejo de la Juventud ha criticado que el Bono de Alquiler Joven apenas beneficia a menos del 1% de la población joven, denunciando que la medida resulta claramente insuficiente para hacer frente a los problemas de acceso a la vivienda. Según la organización, el diseño actual de la ayuda no responde a la realidad del mercado del alquiler ni a las condiciones económicas de la mayoría de los jóvenes.

Desde el Consejo señalan que los requisitos restrictivos, la falta de homogeneidad entre comunidades autónomas y los retrasos en la concesión han limitado de forma notable el impacto de la medida. A ello se suma el incremento sostenido de los precios del alquiler, que deja fuera a muchos potenciales beneficiarios.

Petición de un bono más eficaz y estructural

La entidad juvenil reclama la puesta en marcha de un bono “eficaz”, con mayor cobertura y adaptado a los ingresos reales de los jóvenes, así como políticas estructurales que aumenten la oferta de vivienda asequible. A su juicio, las ayudas puntuales no son suficientes si no van acompañadas de reformas profundas en materia de vivienda, que permitan garantizar la emancipación juvenil en condiciones dignas.