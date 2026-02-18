La facturación de las empresas en España mantuvo un buen ritmo de crecimiento en el cierre de 2025

18 Feb 2026 por Redacción Irispress

Según los datos de CaixaBank Research en diciembre, las ventas interiores de las grandes empresas aumentaron un 4,2% interanual. El crecimiento sigue siendo sólido, aunque se modera frente al 5,2% registrado en noviembre.

Por tipo de producto, destacan los bienes de consumo, con una subida del 5,3%. Les siguen los bienes de capital, que crecieron un 4,3%, y los bienes intermedios, con un 3,8%. En el conjunto de 2025, las ventas avanzaron un 4,6%.

La inflación en España baja por tercer mes consecutivo y regresa a niveles anteriores al repunte. El INE ha revisado el dato de enero al 2,3%, lo que supone 6 décimas menos que el mes previo.

Se trata del nivel más bajo desde junio de 2025. El descenso se debe principalmente a la evolución favorable de los precios de la energía.

La moderación también alcanza a la inflación subyacente, que cae una décima y se sitúa en el 2,7%. Es su primer descenso desde mayo del año pasado.