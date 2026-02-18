Igualdad analiza medidas de protección en torno a clínicas ante protestas antiaborto

El Ministerio de Igualdad está estudiando la posibilidad de establecer un perímetro de seguridad alrededor de las clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo, con el objetivo de evitar concentraciones antiaborto que puedan intimidar o coaccionar a las mujeres que acuden a estos centros. La iniciativa se encuentra en fase de análisis jurídico y técnico.

Desde el departamento que dirige Igualdad se subraya la necesidad de proteger el derecho de las mujeres a acceder a la prestación sanitaria sin presiones externas, en línea con la legislación vigente. El planteamiento se inspira en medidas similares adoptadas en otros países europeos, donde se han delimitado zonas de respeto para garantizar la seguridad y la intimidad.

Debate legal y social

La eventual creación de estos perímetros abre un debate entre derechos fundamentales, como la libertad de expresión y manifestación frente al derecho a la salud y a la intimidad. Igualdad ha señalado que cualquier medida se adoptaría con plenas garantías legales, tras recabar informes y dialogar con las administraciones competentes, con el fin de lograr un equilibrio entre ambos ámbitos.