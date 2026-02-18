Portada >> España >> El Vaticano aún no confirma un posible viaje del Papa a España en junio
El Vaticano aún no confirma un posible viaje del Papa a España en junio
18 Feb 2026 por Redacción Irispress
El arzobispo de Tarragona ha señalado que el Papa podría visitar España del 6 al 12 de junio, aunque ha precisado que se trata de una información no confirmada oficialmente. “Es lo que a mí me ha llegado”, afirmó, subrayando que, por el momento, no existe comunicación formal por parte del Vaticano sobre este desplazamiento.
Las declaraciones han generado expectación ante la posibilidad de un viaje papal, que sería el primero a España desde 2011. No obstante, fuentes eclesiásticas recuerdan que la agenda del Pontífice depende de la confirmación expresa de la Santa Sede, que suele anunciar este tipo de visitas con antelación y de manera oficial.
Expectación y cautela institucional Desde la Iglesia en España se mantiene la prudencia hasta que el Vaticano se pronuncie. En caso de confirmarse, el viaje tendría una notable relevancia pastoral e institucional, aunque por ahora no se han detallado actos, ciudades ni encuentros previstos, a la espera de una validación definitiva por los canales oficiales.