CaixaBank reúne en Donostia a 80 empresas en su jornada ‘Puerta al Exterior’ para impulsar la internacionalización de las empresas vascas

18 Feb 2026 por Sergio Martínez

Puerta al Exterior impulsa la internacionalización empresarial

CaixaBank ha reunido en el GOe de Donostia-San Sebastián a más de 80 empresas vascas en la XVIII edición de ‘Puerta al Exterior’, una jornada orientada a reforzar la expansión internacional. El encuentro permite a las compañías entrevistarse con especialistas en comercio exterior, tesorería y banca internacional para analizar mercados y diseñar nuevas vías de crecimiento.

En esta edición han participado responsables de oficinas internacionales en Oriente Medio, África, Egipto, India y Turquía, facilitando información directa y personalizada para optimizar operaciones y explorar nuevos destinos.

La entidad reafirma así su compromiso con la internacionalización, ofreciendo asesoramiento estratégico, soluciones de importación y exportación, financiación adaptada y herramientas digitales para gestionar operativas globales de forma integral.

La extensa red internacional de CaixaBank

La presencia exterior de CaixaBank se articula mediante una sólida red de Banca Internacional, con sucursales y oficinas de representación, además de acuerdos con entidades financieras de primer nivel.

Cuenta con más de 300 profesionales, cerca de 30 puntos internacionales y colaboración con más de 1.600 bancos corresponsales, lo que permite cubrir 72 países que concentran el 94 % del comercio exterior español.

Dispone de sucursales en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Marruecos y Polonia, así como 17 oficinas de representación en Europa, América, Asia, África y Oceanía, además de equipos especializados como el Spanish Desk para apoyar a empresas españolas en mercados estratégicos.

Fortalecimiento del sector empresarial

CaixaBank es entidad de referencia para empresas en España, con 212 centros especializados y más de 2.000 profesionales dedicados al asesoramiento integral.

Ofrece apoyo a pymes, microempresas y grandes corporaciones, con soluciones en financiación, comercio exterior, tesorería y sectores estratégicos. En el ámbito global, facilita acceso operativo a 156 mercados.

Además, impulsa su nuevo Plan de Sostenibilidad 2025-2027, con el objetivo de movilizar 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para promover una economía más responsable y competitiva.