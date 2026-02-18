Arrestado el exmarido de la víctima por incumplir la orden de alejamiento tras el crimen de Xilxes

18 Feb 2026 por Redacción Irispress

La Guardia Civil ha detenido al exmarido y padre de la mujer y la menor asesinadas en Xilxes (Castellón) por quebrantar la orden de protección que tenía en vigor. La actuación policial se produce en el marco de las diligencias abiertas tras el doble crimen, mientras los investigadores continúan recabando información para esclarecer por completo los hechos.

Según fuentes oficiales, el arresto responde exclusivamente al incumplimiento de la medida judicial, sin que por el momento se haya informado de nuevas imputaciones relacionadas con el homicidio. La orden de alejamiento estaba destinada a proteger a la mujer, y su vulneración constituye un delito tipificado.

Investigación en curso y seguimiento judicial

El detenido ha sido puesto a disposición judicial y se encuentra a la espera de las decisiones que adopte el juzgado competente. Paralelamente, las fuerzas de seguridad mantienen abiertas las líneas de investigación para determinar las circunstancias previas y posteriores al suceso, en coordinación con la autoridad judicial y los servicios especializados en violencia de género.