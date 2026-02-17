Warner explora retomar el diálogo con Paramount ante posibles movimientos corporativos

Warner Bros. Discovery estaría valorando la posibilidad de reabrir las negociaciones con Paramount Global, en un contexto de reajustes y consolidación dentro de la industria audiovisual. Aunque no hay confirmación oficial, distintas fuentes del sector apuntan a contactos preliminares para evaluar escenarios estratégicos que permitan ganar escala y reforzar posiciones en un mercado cada vez más competitivo.

Las conversaciones, que ya se exploraron en el pasado sin llegar a un acuerdo, se producirían en un momento marcado por la presión sobre los modelos de negocio tradicionales, el peso creciente del ‘streaming’ y la necesidad de optimizar catálogos, costes y estructuras. Cualquier avance dependerá de factores regulatorios, financieros y del encaje de activos clave como estudios, canales y plataformas digitales.

Por ahora, ambas compañías mantienen silencio público, mientras analistas subrayan que una eventual operación tendría un fuerte impacto en el mapa mediático global. El sector sigue atento a posibles movimientos que confirmen si estas deliberaciones se traducen en una negociación formal o quedan en una mera evaluación estratégica.