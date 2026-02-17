Portada >> Cultura >> Warner explora retomar el diálogo con Paramount ante posibles movimientos corporativos
Warner explora retomar el diálogo con Paramount ante posibles movimientos corporativos
17 Feb 2026 por Redacción Irispress
Warner Bros. Discovery estaría valorando la posibilidad de reabrir las negociaciones con Paramount Global, en un contexto de reajustes y consolidación dentro de la industria audiovisual. Aunque no hay confirmación oficial, distintas fuentes del sector apuntan a contactos preliminares para evaluar escenarios estratégicos que permitan ganar escala y reforzar posiciones en un mercado cada vez más competitivo.
Las conversaciones, que ya se exploraron en el pasado sin llegar a un acuerdo, se producirían en un momento marcado por la presión sobre los modelos de negocio tradicionales, el peso creciente del ‘streaming’ y la necesidad de optimizar catálogos, costes y estructuras. Cualquier avance dependerá de factores regulatorios, financieros y del encaje de activos clave como estudios, canales y plataformas digitales.
Por ahora, ambas compañías mantienen silencio público, mientras analistas subrayan que una eventual operación tendría un fuerte impacto en el mapa mediático global. El sector sigue atento a posibles movimientos que confirmen si estas deliberaciones se traducen en una negociación formal o quedan en una mera evaluación estratégica.