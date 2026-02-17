Rusia, Ucrania y Estados Unidos retoman el diálogo en Ginebra en un nuevo intento diplomático

La delegación de Rusia ha llegado a Ginebra para participar en una nueva ronda de conversaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos, en un contexto marcado por la persistencia del conflicto y los esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión. Las reuniones se celebran con discreción y bajo el paraguas de la diplomacia internacional, sin un orden del día detallado hecho público.

Según fuentes cercanas al proceso, el objetivo principal del encuentro es explorar vías de entendimiento en cuestiones de seguridad, medidas de confianza y posibles pasos para avanzar hacia una desescalada. La presencia de Estados Unidos responde a su papel como actor clave en el apoyo a Kiev y como interlocutor directo con Moscú en asuntos estratégicos.

Las expectativas son prudentes, ya que rondas anteriores no han producido avances sustanciales. No obstante, las partes coinciden en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación para evitar un deterioro mayor de la situación y sentar las bases de eventuales acuerdos futuros.