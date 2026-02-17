Portada >> Cultura >> El Museo Arqueológico exhibe por primera vez las tablas policromadas halladas en Toledo en 2018
El Museo Arqueológico exhibe por primera vez las tablas policromadas halladas en Toledo en 2018
17 Feb 2026 por Redacción Irispress
El Museo Arqueológico Nacional ha inaugurado una muestra que reúne 26 tablas policromadas descubiertas en Toledo en 2018, un conjunto de gran valor histórico y artístico que se presenta como ejemplo de buenas prácticas en conservación y gestión del patrimonio. Las piezas, halladas en un contexto arqueológico singular, han sido objeto de un exhaustivo proceso de estudio, restauración y documentación antes de su exhibición pública.
El proyecto ha contado con la colaboración de arqueólogos, restauradores, historiadores del arte y técnicos en conservación, que han trabajado de forma coordinada para garantizar la correcta preservación de las tablas. Los análisis han permitido identificar técnicas pictóricas, materiales y fases de intervención, aportando nueva información sobre su origen y función.
Desde el museo destacan que la exposición pone en valor la importancia de intervenir con criterios científicos y transparencia, desde el hallazgo hasta la difusión al público. La muestra no solo acerca al visitante un conjunto excepcional, sino que también visibiliza el trabajo técnico que hay detrás de la protección del patrimonio arqueológico.