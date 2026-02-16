Un seísmo de intensidad moderada sacude varias provincias del sureste peninsular

16 Feb 2026 por Redacción Irispress

Un terremoto de magnitud 4,3 se registró este martes con epicentro en el municipio almeriense de Tabernas, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo fue sentido por la población en distintos puntos de Almería, Granada, Jaén y Murcia, generando numerosas llamadas a los servicios de emergencia, aunque sin causar daños personales.

El temblor se produjo a poca profundidad, lo que favoreció que fuera percibido con claridad en áreas alejadas del epicentro. Vecinos de varias localidades describieron una breve sacudida acompañada de ruido, sin que se hayan reportado incidencias de relevancia en infraestructuras o servicios básicos.

Desde las autoridades se ha recordado que esta zona del sureste peninsular presenta actividad sísmica moderada, por lo que este tipo de movimientos entran dentro de la normalidad geológica. Protección Civil y el IGN mantienen la vigilancia, mientras recomiendan conservar la calma y seguir las indicaciones habituales ante episodios sísmicos.